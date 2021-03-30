В Кирове открылся новый плавательный бассейн

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Плавательный бассейн построен по программе «Газпром — детям». В его стенах проходят тренировки по олимпийским видам спорта: современное пятиборье, плавание, триатлон. Спортивный объект оснащён системой электронного хронометража, высокотехнологичным оборудованием, безопасной системой водоподготовки. Общая площадь здания составляет свыше 2500 квадратных метров.

Для занятий плаванием предусмотрены большой бассейн, в который вмещаются 6 дорожек по 25 метров, детский бассейн и спортивный зал с тренажёрами и прочим оборудованием. Здание бассейна пристроено к легкоатлетическому манежу.

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, общая площадь спорткомплекса «Вересники» теперь составляет более 10,5 тысяч квадратных метров. Его пропускная способность — более 2000 человек в сутки, из них более 1100 человек приходится только на здание бассейна. Кроме того, спорткомплекс доступен для людей с инвалидностью.

Добавим, что с 30 марта начинает работать абонементная программа, которая позволит заниматься плаванием всем желающим. Сеансы свободного плавания предусмотрены в основном бассейне с 7:00 до 21:00. Обучать детей в возрасте 5-7 лет будут в малом бассейне. Там же запланированы специальные занятия для детей с родителями.

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