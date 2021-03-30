Тульский машзавод начал выпускать электромобили «Муравей» для полиции
В стенах Тульского машиностроительного завода начали производить электрокары «Муравей» для российской полиции. По мнению конструкторов, бесшумная миниатюрная грузовая версия может быть востребована для охраны правопорядка в парках, а также прогулочных зонах.
В настоящее время осуществляется выпуск однотонных и двухтонных модификаций. Первые полицейские авто «Муравей» дочерним предприятием машзавода были выпущены в 2020 г. Однако, постановке авто на конвейер помешало действие режима самоизоляции.
«Мы решили сделать такой полицейский вариант. Его можно использовать в прогулочных зонах, в парках — полицейские проехали, посмотрели, не нарушает ли кто порядок? Нарушителей можно в кузовок посадить. Автомобиль хорош тем, что компактный и экологически безопасный — он на электрической тяге, то есть никаких вредных выбросов», — цитирует Провроротова «РИА Новости». Топ-менеджер добавляет, что в кузов разместится до девяти человек.
Когда и сколько МВД может заказать «Муравьев» — не уточняется.
Длина, ширина и высота машины составляют 3470, 1500 и 2100 мм соответственно. Снаряженная масса — 1000 кг, грузоподъемность — 1000 кг. Электромотор мощностью 5 л.с. питают свинцово-кислотные батареи с жидким электролитом, максимальная скорость «Муравья» — 22 км/ч. Запас хода на одной зарядке варьируется от 70 до 90 км (зависит от загрузки).
Завод выпускает «Муравьи» для разных целей — поливальные, почтовые, прогулочные автомобили, которые могут использоваться, например, для развоза отдыхающих по территории курортных зон или возить людей на экскурсии по заповедным местам.
«Туламашзавод» — одно из крупнейших военно-промышленных предприятий в России, выпускает широкую номенклатуру продукции военного, гражданского и двойного назначения. Из военного — пушки, артиллерийские установки, зенитки
https://news.dr...m.ru/83370.html
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30.03.2116:20:18
30.03.2116:41:44