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Судостроение и судоходство

Завершено строительство СВП «Нептун 23» стр. 31.

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила судно на возудшной подушке «Нептун 23» стр. 31 для перевозки людей на Камчатке.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mIGxByQ94yA

Видео ходовых испытаний.

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

 © Фото из открытых источников

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СВП, Судно на воздушной подушке, ховеркрафт, hovercraft, Судоверфь ПарМа
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