Завершено строительство СВП «Нептун 23» стр. 31.

Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила судно на возудшной подушке «Нептун 23» стр. 31 для перевозки людей на Камчатке.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mIGxByQ94yA

Видео ходовых испытаний.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников