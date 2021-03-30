Завершено строительство СВП «Нептун 23» стр. 31.
Судоверфь «Парящие Машины» (ПАРМА) построила судно на возудшной подушке «Нептун 23» стр. 31 для перевозки людей на Камчатке.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/mIGxByQ94yA
Видео ходовых испытаний.
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