Началась сборка блоков новой ледостойкой морской буровой платформы для «Газпром нефти»

© www.aoosk.ru

На производственных площадках Южного центра судостроения и судоремонта (входят в ОСК) началась контрольно-заводская сборка четырёх блоков центральной части (СМЕ № 13) опорного основания ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) «Газпрома» для освоения газового месторождения «Каменномысское-море» в Карском море.

Специалисты проводят контроль по взаимному расположению металлоконструкций блоков, проверку геометрических параметров стыкуемых объектов.

Напомним, что центральная часть опорного основания ЛСП состоит из 11 блоков. Тоннаж каждого составляет 400 — 450 тонн, высота — 17 метров.

В настоящее время заказчику предъявлено к выполнению около 3300 тонн металлоконструкций опорного основания. После прохождения контрольно-заводской сборки блоки будут спущены на воду.

Моделирование и проектирование ЛСП «А» полностью выполнено ведущими отечественными проектными организациями в сфере судостроения с учетом экстремальных ледовых и климатических условий, в которых будет вестись добыча газа. Передовые технические решения позволят обеспечить высокий уровень промышленной и экологической безопасности.

Надежную фиксацию объекта на илистом дне Обской губы обеспечит гравитационно-свайное крепление: платформу установят на грунт, заполнят подводную часть ЛСП морской водой, а затем закрепят с помощью 56 свай диаметром более 2 м, погруженных в грунт.

Особое внимание в проекте строительства платформы уделено решениям, исключающим воздействие на арктическую флору и фауну. В том числе предусмотрена система «нулевого сброса» — все отходы производства и жизнедеятельности будут вывозиться на берег и затем утилизироваться.

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru

© www.aoosk.ru