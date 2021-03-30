ТМК отгрузила новую высокотехнологичную продукцию в страны ЕС

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Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), отгрузил заказчикам в странах Европейского союза новую высокотехнологичную трубную продукцию для машиностроения, гидравлики, а также вагоно- и автомобилестроения. Бесшовные холоднодеформированные стальные трубы изготовлены по европейскому стандарту EN 10305-1.

Новый вид высокоточных труб с минимальным допуском по наружному и внутреннему диаметрам + / - 0,08 мм отличается высоким качеством поверхности, широким размерным рядом, гарантированными механическими и технологическими характеристиками. Для выпуска продукции на ПНТЗ скорректировали технологию производства труб, а также изготовления и подбора волочильного инструмента. Кроме того, была усовершенствована технология нанесения консервационного покрытия, защищающего поверхность труб от коррозии во время транспортировки и хранения. На ПНТЗ планируется производить до 200 тонн таких труб в год.

«Мы постоянно расширяем предложения для клиентов, в том числе с целью укрепления позиций на международных рынках. Освоение нового вида высокоточных труб позволит компании расширить географию европейских поставок. Первые партии продукции объемом 30 тонн уже отгружены немецким, австрийским и голландским компаниям», — отметил директор по продажам ТМК Денис Приходько.

© www.tmk-group.ru