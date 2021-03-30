В Москве открыто производство медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования

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В районе Коптево открыли производственную площадку федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «ЦИТО».

Один из крупнейших российских производителей медицинской техники ФГУП «ЦИТО» —ответственный исполнитель флагманского проекта по организации производства импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

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Сегодня начал свою работу кардинально реконструированный комплекс ФГУП «ЦИТО». Предприятие всегда считалось одним из лидеров в производстве изделий для травматологии и ортопедии.

Здесь аккумулировано лучшее оборудование российских и зарубежных производителей, объединенное в единый, полный технологический цикл. Это позволяет команде ЦИТО проектировать инновационные разработки, используя богатый опыт наших врачей и реабилитологов. Делать опытные образцы в том числе с использованием технологий лазерной 3D-печати на основе титана и керамики. И наконец, прежде чем начать серийное производство, специально созданная, уникальная испытательная лаборатория будет осуществлять контроль качества в соответствии с лучшими мировыми стандартам. Этот научно-технологический комплекс будет производить свыше 500 видов новейших медицинских изделий, обеспечивая не менее 30% потребностей отечественного здравоохранения, плюс почти 40% выпускаемой продукции пойдет на экспорт.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

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