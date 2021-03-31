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Экспорт

УАЗ начал поставки Патриотов с автоматом в Чили

 © s.auto.drom.ru

УАЗ объявил об очередном экспортном достижении: ульяновцы начали поставлять внедорожник Патриот в модификации с автоматической коробкой передач на рынок Чили. До сих пор в этой стране Патриот предлагали только с пятиступенчатой МКП Dymos. Двухпедальная версия успешно прошла сертификацию по чилийским правилам.

На первом этапе Ульяновский автозавод будет поставлять в страну порядка 200 машин в год, в Чили их начнут продавать в пяти автосалонах, планируется также открытие нового дилерского центра в Перу.

УАЗ Патриот для Чили ничем не отличается от стандартной спецификации модели для России. Под капотом — обычный 2,7-литровый бензиновый ZMZ Pro мощностью 150 л.с. и АКП Punch 6L50. Внедорожник будет предлагаться в двух вариантах оснащения — Комфорт Автомат и Люкс Премиум Автомат.

Помимо Патриота чилийский дистрибьютор УАЗа — Inversiones UAZ Chile — уже несколько лет продает классический Хантер, Профи и «Буханки».

По итогам 2020 года УАЗ поставил на экспорт 3625 внедорожников, всего компания выпустила 34 481 машину.
Источник: https://news.drom.ru/83386.html

Уаз Чили Латинская Америка
  • Нет аватара nabludatel71
    31.03.2110:49:57

    «Патриоты с автоматом» вне контекста звучат очень интригующе    

    А так — успехов, конечно, УАЗу!

    #1229146
  • Holso Stitchred Holso Stitchred
    31.03.2113:39:15

    С каким таким автоматом?

    #1229161
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