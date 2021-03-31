ЗАО «СММ» ввело в эксплуатацию портальный кран «Аист» в ООО «Карелия Палп»

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Специалистами Группы компаний «СММ» по ранее заключенному договору поставки передан в эксплуатацию портальный кран «Аист» с шарнирно-сочлененной стреловой системой на территории ООО «Карелия Палп». Об этом сообщает пресс-служба поставщика.

Портальный кран «Аист» является универсальным перегрузочным оборудованием и предназначен для перевалки генеральных, штучных и навалочных грузов, в частности лесоматериала с судов и железнодорожных лесовозных составов на склад. Максимальная грузоподъемность крана в крюковом режиме составляет 32 т, в грейферном режиме — 18 т. Максимальный вылет стрелы — 32 м. Учитывая специфику предприятия, специалистами «СММ» изготовлен специальный механизм разворота грейферного захвата для леса, позволяющей осуществить его поворот на 90 градусов в горизонтальной плоскости, достигнув максимально возможной точности укладки бревен. Выполняемые операции: — погрузка и выгрузка леса; - складирование в штабели; - перемещение на распилочные столы. Грузоподъемное оборудование позволит увеличить скорость выгрузки входящего транспорта, а также повысить интенсивность обработки грузов.