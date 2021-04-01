В Уфе завершилась проходка тоннеля для Восточного выезда из города.

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Длина тоннеля под холмом на правом берегу реки Уфы составляет 1276 метров, максимальная глубина — 63 метра.

Строительство тоннеля для Восточного выезда из Уфы началось еще в 1992 году, но из-за нехватки финансирования проект был заморожен на неопределенное время. Строительство возобновили только в 2019 году, когда республика смогла найти концессионера для софинансирования проекта. Концессионное соглашение позволило Башкирии сэкономить на проекте 30 млрд рублей. Содержание законсервированного объекта обходилось бюджету ежегодно в 100 млн рублей.

Как сообщал РБК Уфа, общая стоимость строительства Восточного выезда из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал» оценивается в 33,5 млрд рублей. Средства федерального бюджета составят 19,99 млрд рублей, из бюджета Башкирии будет выделено 4,5 млрд рублей. Оставшиеся 9,1 млрд рублей должна вложить концессионная компания.После тоннеля будет построен мост через реку Уфу длиной 2,65 километра с учетом эстакады и более 11 километров новой дороги к трассе М-5. Соединение двух федеральных трасс позволит улучшить транспортную доступность города, даст толчок развитию нового района за рекой Уфой и привлечет инвестиции в столицу Башкирии.