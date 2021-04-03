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Информационные технологии

В Москве в ряде магазинов впервые в России внедрена технология оплаты с помощью биометрии

 © ferra.ru

Уже не только продавец не нужен — не нужно ни кошелька, ни карты, ни телефона. В 52 супермаркетах сети «Перекресток» в Москве на кассах самообслуживания появилась возможность платить за покупки одним взглядом. Из неудобств разве что необходимость на секунду снять маску, иначе система лицо не распознает. Ну и лимит на сумму покупки — 1000 рублей. Но это в целях безопасности.

Услуга пока доступна только клиентам Сбербанка. Именно банку покупатель сначала должен предоставить свои биометрические данные. Если есть приложение в телефоне, можно сделать это прямо у кассы.

«В ближайшие недели мы надеемся подключить 150 магазинов», — говорит руководитель направления инновационных решений Х5 Retail Group Михаил Кучеренков.

Платеж на четыре секунды быстрее, чем по карте или с телефона, говорят разработчики системы и уверяют, что это полностью безопасно. Риск случайно заплатить за чужую покупку исключен.

«Система увидела, что есть большое количество людей — но ни ваше, ни мое лицо она не захватывает; она понимает, что мы стоим немножко дальше и ждет, когда человек, который ближе всего, будет готов к опознанию», — объясняет Михаил Кучеренков.

«Система не сработает при предъявлении вместо лица человека какой-то фотографии. Она работает исключительно с живым человеком, поэтому это быстрая, удобная и безопасная технология будущего», — говорит Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Подобную систему сейчас тестирует и ВТБ совместно с сетью «Лента».

"Мы сейчас проводим тесты в Санкт-Петербурге в одном магазине, потому что нам важно понять, как будет работать технология, насколько это удобно клиентам. Будем масштабировать, если это будет востребовано клиентами, — говорит Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ. — Это направление очень перспективное. Большинство компаний борются с тем, что делать, если клиент вдруг забыл дома пластиковую карточку, какой-либо документ или паспорт: как его обслужить? И биометрия является выходом".

Лицо вместо билета на матч: услуга уже работает на «ВТБ арене» в Москве и вместо пропуска на работу: по биометрии в офисы проходят сотрудники ряда компаний Москва-сити. До конца года систему обещают запустить на всех станциях столичной подземки.

«Пассажир сможет привязать свое лицо к банковской карте и оплачивать проезд, не доставая телефон, „Тройку“, просто глядя в камеру. Мы уже тестируем эту систему. Процесс будет даже удобнее, чем платеж смартфоном», — говорит первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Узнавать путешественников в лицо готовятся аэропорты. В Шереметьеве рассказали, для внедрения системы распознавания биометрических данных ждут только законодательных изменений.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по переводу единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Новый статус системы позволит использовать ее для удостоверения личности граждан как в электронных каналах коммуникаций, так и при очном обращении. Например, для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для оплаты проезда», — говорит Юрий Парфенов, директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России.

Уже в этом году покупатели виртуальных сим-карт смогут привязать к лицу номер телефона, а студенты — сдать сессию онлайн с использованием биометрических данных.

©Видео с youtube.com
Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/...o-licu-10-03-2021.htm?from=RCM-8B36

Москва, Сбербанк, Х5 RetailGroup, цифровизация
  • Нет аватара GenOfDrag
    03.04.2121:48:26

    Вот стоят 2 ящика яблок: в одном яблоки по 50 руб, в другом по 70 руб. Человек берёт килограмм по 70 руб, на весах выставляет, что это те, что по 50 руб. Как автомат на выходе узнает, что взял именно те яблоки, что по 50 руб?

    Или у нас есть закуток с выпечкой в «Магните», там берёшь и кладёшь сам в мешок всё, что захочешь, как автомат узнает, что взял чебурек, а не простой коржик?

    Пока подобные моменты не будут решены без участия продавцов без надежды на честность людей, толку от таких технологий будет не шибко много.

    #1229457
    • Нет аватара Захарка
      03.04.2121:58:56

      Ну так потом же на кассе кассир проверяет правильность взвешивания, разве нет? Сужу по «Ашан-мини». Там когда взвешиваешь фрукты-овощи на весах, то на «финишной прямой» кассир обязательно проверяет соответствие внешнего вида продукции в пакете с той, что указана на бирке «взвешивателя». Разве в «Магните» не так? Просто не в курсе, ибо в Митино я «Магнит» не видел.

      #1229458
    • Badassgoliath Badassgoliath
      04.04.2105:02:34

      Полагаю, яблоки будут расфасованы в упаковку со штрих кодом, который и нужно поднести к считывателю. Конечно, можно взять две упаковки — одну поднести (полешевле), а вторую взвесить (подороже). Но такие манипуляции отчетливо видны со стороны, скажем, специальному человеку за монитором (а то и просто стоящему рядом с этими кассами). Люди, пытающиеся что-то спереть в магазине, никогда не знают, смотрят на них в данный конкретный момент или нет. А потому как правило начинают вести себя заметно отлично от нормы. Понятно, что всё равно найдутся такие, которые что-то сопрут. Но это малые потери.

      Возвращаясь же к нашей автоматической кассе с распознавателем лиц — а почему Вы думаете, что она только личность удостоверяет? Во-первых, такие системы могут распознавать и эмоции на лице (известно, что например сенсор Кинект для игровой приставки Xbox One распознавал не только лица, но и их базовые эмоции и это было 8 лет назад, а уж машина, подключенная к современной обучающейся нейросети и подавно, и чем дальше -тем лучше она это сумеет), в том числе эмоции на лице хитровыделанного умника. И во-вторых, это не человек, а машина, подключенная к базе данных, которой ничто не мешает вдобавок накапливать статистику. Например, этот человек когда-то где-то был пойман за махинациями на такой же кассе. Или у данного конкретного индивидуума регулярно (то есть чаще обычного среднего уровня) возникают какие-то проблемы с такими кассами — то оплата не пройдёт, то код не считается, то товар не совпадёт и т. д. Статистика накапливается, а машина точно знает, кто вы такой, в каких городах и магазинах и что покупали. А потому извольте пройти к дежурному живому кассиру, потому как недоверие к вам имеется. Да масса алгоритмов со временем может быть внедрена в систему, которая соединена с этим автокассиром. Такие возможности, что дух захватывает. Анализ предпочтений путём сопоставления покупок и настроения, например.

      Отредактировано: Badassgoliath~05:18 04.04.21
      #1229465
      • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
        04.04.2113:09:05

        Не дай Бог чтобы осуществилась та часть Ваших предложений котора требует базу знаний про поведение конкретных людей.

        В таком мире мне не хочется существовать — это один из видов Матрикса …

        #1229485
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