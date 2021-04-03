В Москве в ряде магазинов впервые в России внедрена технология оплаты с помощью биометрии

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Уже не только продавец не нужен — не нужно ни кошелька, ни карты, ни телефона. В 52 супермаркетах сети «Перекресток» в Москве на кассах самообслуживания появилась возможность платить за покупки одним взглядом. Из неудобств разве что необходимость на секунду снять маску, иначе система лицо не распознает. Ну и лимит на сумму покупки — 1000 рублей. Но это в целях безопасности.

Услуга пока доступна только клиентам Сбербанка. Именно банку покупатель сначала должен предоставить свои биометрические данные. Если есть приложение в телефоне, можно сделать это прямо у кассы.

«В ближайшие недели мы надеемся подключить 150 магазинов», — говорит руководитель направления инновационных решений Х5 Retail Group Михаил Кучеренков.

Платеж на четыре секунды быстрее, чем по карте или с телефона, говорят разработчики системы и уверяют, что это полностью безопасно. Риск случайно заплатить за чужую покупку исключен.

«Система увидела, что есть большое количество людей — но ни ваше, ни мое лицо она не захватывает; она понимает, что мы стоим немножко дальше и ждет, когда человек, который ближе всего, будет готов к опознанию», — объясняет Михаил Кучеренков.

«Система не сработает при предъявлении вместо лица человека какой-то фотографии. Она работает исключительно с живым человеком, поэтому это быстрая, удобная и безопасная технология будущего», — говорит Кирилл Царёв, заместитель председателя правления Сбербанка.

Подобную систему сейчас тестирует и ВТБ совместно с сетью «Лента».

"Мы сейчас проводим тесты в Санкт-Петербурге в одном магазине, потому что нам важно понять, как будет работать технология, насколько это удобно клиентам. Будем масштабировать, если это будет востребовано клиентами, — говорит Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ. — Это направление очень перспективное. Большинство компаний борются с тем, что делать, если клиент вдруг забыл дома пластиковую карточку, какой-либо документ или паспорт: как его обслужить? И биометрия является выходом".

Лицо вместо билета на матч: услуга уже работает на «ВТБ арене» в Москве и вместо пропуска на работу: по биометрии в офисы проходят сотрудники ряда компаний Москва-сити. До конца года систему обещают запустить на всех станциях столичной подземки.

«Пассажир сможет привязать свое лицо к банковской карте и оплачивать проезд, не доставая телефон, „Тройку“, просто глядя в камеру. Мы уже тестируем эту систему. Процесс будет даже удобнее, чем платеж смартфоном», — говорит первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Узнавать путешественников в лицо готовятся аэропорты. В Шереметьеве рассказали, для внедрения системы распознавания биометрических данных ждут только законодательных изменений.

«В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по переводу единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Новый статус системы позволит использовать ее для удостоверения личности граждан как в электронных каналах коммуникаций, так и при очном обращении. Например, для дистанционной сдачи экзаменов, для прохождения транспортного контроля в аэропортах, для оплаты проезда», — говорит Юрий Парфенов, директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России.

Уже в этом году покупатели виртуальных сим-карт смогут привязать к лицу номер телефона, а студенты — сдать сессию онлайн с использованием биометрических данных.

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