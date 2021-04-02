На Нижегородской ГЭС завершена замена первого гидроагрегата

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На Нижегородской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 2. Это первый из восьми гидроагрегатов электростанции, который был заменен в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

В ходе модернизации гидроагрегата были заменены гидротурбина и маслонапорная установка, гидрогенератор, релейная защита и автоматика, генераторный выключатель и токопроводы. Смонтирована новая система сжатого воздуха давлением 70 атмосфер. Новый гидроагрегат оборудован современными системами автоматического управления, виброконтроля. Монтаж гидроагрегата выполнен АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней организацией РусГидро.

Гидроагрегат № 2 был введен в эксплуатацию в 1955 году, отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. Новый гидроагрегат, изготовленный на предприятиях российского концерна «Силовые машины», обладает улучшенными техническими характеристиками и отвечает современным требованиям экологической безопасности. Также гидроагрегат отличается более высокой эффективностью, что после проведения запланированной процедуры перемаркировки оборудования позволит увеличить его мощность на 7,5 МВт.

Программа комплексной модернизации Нижегородской ГЭС предусматривает замену всех гидроагрегатов станции, в результате чего установленная мощность ГЭС возрастет на 57 МВт (с 523 до 580 МВт). К замене следующего гидроагрегата со станционным номером 1 планируется приступить в текущем году. Модернизация станции не ограничивается обновлением гидроагрегатов — уже заменены силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств, затворы водосливной плотины, ведется реконструкция автодорожного моста через сооружения ГЭС и дренажного канала пойменной плотины.

Справка

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 124 гидротурбины, 107 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.