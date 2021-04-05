«Тамбовский бекон» расширяет производственные мощности

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На мясоперерабатывающем производстве в Борщёвке (Тамбовская бласть) Мясного бизнес-направления «Группы Компаний «Русагро» запустили новую производственную линию по выпуску линейки полуфабрикатов известного бренда «Слово мясника». Реконструкция цеха охлажденных полуфабрикатов не только экономически эффективный, но и социально-значимый проект для региона.

С запуском новой линии по выпуску полуфабрикатов, количество производимой продукции вырастет в полтора раза: с 80-ти до 120 тонн готового продукта в сутки.

На конвейерах бекон и купаты — их производство выросло. А вот котлеты для бургеров на предприятии начали выпускать впервые.

Новые вкусы предстоит оценить жителям не только Тамбовского региона, но и всей Центральной России.

Проект позволит дополнительно трудоустроить более 200 человек, местные жители — в приоритете.

В руководстве Мясного бизнес-направления Группы Компаний «Русагро» уверены, люди будут приходить, обучаться и оставаться в бизнесе надолго.