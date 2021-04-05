Новая печь выдержки на литейном заводе «КАМАЗа»

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В конце марта на литейный завод «КАМАЗа» поступила ещё одна индукционная тигельная печь выдержки. Это уже третья и заключительная поставка печного оборудования в рамках проекта «Реинжиниринг литейного производства».

Установка идентична первым двум, поступившим в производство чугунного литья в конце 2020 и начале 2021 года, имеет такие же технические характеристики и функционал. Оборудование предназначено для выдержки чугуна и его сплавов. Ёмкость печи — 50 т, что соответствует ёмкости имеющихся в производстве чугунного литья дуговых печей выдержки, которые со временем будут выведены из эксплуатации. Новая печь обладает всеми преимуществами индукционных установок, в их числе — экономичность, высокая производительность, безопасность в работе, пониженный шум и количество выделяемых в воздух веществ и запахов.

Сегодня в корпусе чугунного литья идёт монтаж первых двух установок. На начало лета запланирован старт их работы в пуско-наладочном режиме. Что касается третьей печи, её монтаж начнётся ориентировочно в декабре текущего года, после того, как одна из новых печей заработает в штатном режиме.

Ожидается, что введение в эксплуатацию индукционных печей выдержки позволит снизить долю использования имеющихся электродуговых установок, что позволит экономить как на использовании электроэнергии, так и на закупке электродов.