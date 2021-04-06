На Амурском ГХК началось производство собственного бетона

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На строящемся Амурском газохимическом комплексе приступили к производству бетона. На площадке развернут и начал работу собственный бетонный блок, состоящий из двух установок, общая производительность которых составляет 220 кубометров раствора в час.

Алексей Крынов, руководитель по пиролизу Амурского ГХК: — «Это позволит проекту не зависеть от поставщиков бетона различных марок, самостоятельно контролировать качество выпускаемой продукции, а также обеспечит необходимый темп выполнения работ. Мощность установок в свою очередь позволит нам полностью обеспечить строительство собственным бетоном. Планируется, что установки будут работать в две смены».

Блок по производству бетона создан на базе высокопроизводительного современного оборудования и оснащён автоматизированной системой управления, которая позволяет обеспечить производительность и надёжность установок, а также производство продукции высокого качества. Кроме того, в проект заложен ряд решений, обеспечивающих всесезонную работу растворобетонного узла — в том числе в условиях суровых зимних температур. Для этого установки оснащены специальным теплообменным оборудованием, парогенераторами, водогрейными баками, автоматизированными крышками. В состав РБУ АГХК включена современная, оснащенная аккредитованная лаборатория, оборудование которой позволяет оперативно контролировать качество сырья и выпускаемой продукции по всем ключевым характеристикам, включая плотность, прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и устойчивость к ударным импульсам.

Все инертные материалы для производства бетона Амурского ГХК поставляются дальневосточными и амурскими предприятиями, а штат персонала, обеспечивающего работу бетонного блока, укомплектован сотрудниками из Амурской области.

В ближайшее время на АГХК будет налажено производство железобетонных свай из бетона собственного производства.

Локализация мощностей по производству бетона и свай в непосредственной близости от стройплощадки АГХК является важным элементом оптимизации капитальных затрат на реализацию проекта. Предполагается, что оно позволит вдвое снизить стоимость одного кубического метра бетона. Кроме того, проект стимулирует и поддерживает региональных производителей инертных материалов.

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru

© aghk.sibur.ru