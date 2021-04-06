Волгограднефтемаш поставил 600 тонн оборудования на Омский завод Газпромнефть-СМ

Фото: ООО «Газпромнефть – СМ» © vnm.ru

На Омский завод смазочных материалов поставлено 600 тонн оборудования производства «Волгограднефтемаш», предназначенного для строительства комплекса гидроизодепарафинизации. На завод аппараты прибыли барже-буксирным составом по логистической схеме общей протяженностью 9000 км. Помимо Волго-Балтийского водного пути она включала также Северный морской путь.

Сложность такой транспортировки оборудования обусловлена значительной массой и габаритными размерами продукции, то есть для доставки данного груза было необходимо использовать спецтранспорт высокой грузоподъемности, который имеется только у нескольких транспортных компаний. Для организации доставки совместно с транспортной компанией была разработана мультимодальная схема перемещения оборудования, состоящая из трех этапов: из цеха до причала — самоходными модульными транспортными средствами, крановая погрузка оборудования на баржу и перевозка водным грузовым транспортом от Волгограднефтемаш до причала города Омск, выгрузка оборудования и наземная транспортировка до монтажной площадки.

Основу поставленной продукции составили колонное и емкостное оборудование высокого давления. При производстве отгруженных агрегатов использована хромо-молибдено-ванадиевая сталь вместо традиционной хромомолибденовой, что позволило сократить металлоемкость и массогабаритные характеристики аппарата более чем на 20%. Применение технологии плакирования — наплавки дополнительного слоя металла — гарантирует устойчивость оборудования к высокому давлению и температуре.

Напомним, что компания «Волгограднефтемаш» является крупнейшим российским производителем технологического оборудования для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей промышленности.