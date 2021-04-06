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Добыча и разведка полезных ископаемых

ИНК запустила первую скважину, которой можно управлять с помощью солнечной энергии

 © irkutskoil.ru

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) запустило первую скважину, которой можно управлять с помощью солнечной энергии. На одной из кустовых площадок Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ) внедрили систему линейной телемеханики с питанием от возобновляемых источников энергии — солнечных батарей. На установке их десять.

Установки, входящие в состав модуля, потребляют минимум энергии от солнечных батарей и не требуют обогрева. Комплекс может работать при температуре до минус 60 градусов. Всё оборудование управления кустовой площадкой размещают в заглубленных монтажных модулях, в любое время года в них сохраняется температура +/-5 градусов. Избыток вырабатываемой энергии утилизируется в балластных шкафах.

Управление комплексом осуществляется в автоматическом режиме — оператор с дистанционного пункта задает нужные параметры и также удаленно контролирует их. Он может регулировать дебит газа запорно-регулирующей арматурой в условиях непрерывно изменяющихся устьевых параметров скважин; контролировать показатели температуры, давления скважины и сборного коллектора куста, системы дозирования ингибитора гидратообразования и др. Алгоритм управления комплексом выполняет также противоаварийные функции в случае нештатных ситуаций.

Производитель комплекса — российская компания «Вымпел» (г. Саратов), которая разрабатывает специальные технические решения для автоматизации производственных процессов на нефтегазовых месторождениях в труднодоступных территориях Крайнего Севера, где нет линий электропередач и дорог для энергоснабжения и обслуживания системы.

«Применение таких автоматизированных комплексов и технологического оборудования позволяет не только выполнить требуемые производственные задачи, но и реализовать их с минимальными затратами на капитальное строительство, прежде всего за счет отказа от возведения ЛЭП. Высоконадежное оборудование, которое входит в состав модуля, дает возможность эксплуатировать его с минимальным вмешательством оперативного персонала, а также минимизировать работы по техническому обслуживанию и ремонту аппаратуры в течение всего жизненного цикла. Такой подход отлично вписывается в концепцию „малолюдного“ производства, реализуемой в ИНК», — отмечает заместитель начальника службы автоматизации производства ООО «ИНК» Максим Васюта.

Проект систем телемеханики реализуют в рамках второго этапа газовой программы ИНК. Компания планируют внедрить новые системы на 14 кустовых площадок газовых скважин на Ярактинском, Марковском, Токминском НГКМ и Аянском (Западном) лицензионном участке. Площадки, имеющие постоянное электроснабжение, также оборудуют модульным скважинным оборудованием.

Внедрение инновационных решений в области автоматизации позволит компании повысить эффективность работы персонала и увеличить процент извлечения углеводородного сырья.
Источник: https://irkutskoil.ru/press-center/...at-s-pomoshchyu-solnechnoy-energii/

Иркутская нефтяная компания, Ярактинское месторождение, солнечная энергия, ESG
  • Нет аватара shi-zhi
    06.04.2113:13:18

    Интересно как от снега очищаются панели.

    #1229663
    • Владимир Киреев Владимир Киреев
      06.04.2114:57:17

      Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения

      Да никак. Профанация чистой воды. Зимой, в короткий световой день, в бураны и т. п. ну какое питание от этих панелек? Акк ставить? При температурах в несколько десятков минуса (А по гуглу это где-то недалеко от Усть-Кута) без обогрева какой там акк чего выдаст?

      Это куст. Там есть питание. Ну воткнули туда пару панелек. С целью реализациии … хрен его знает … какого-нить киотского протокола. Которые когда-нибудь может быть чего-нибудь в сеть и сгенерят.

      Кого там этот снег на них тревожить может?

      #1229672
      • reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666 reg.sa666
        06.04.2116:42:58

        Такие решения позволяют в первую очередь хорошо сэкономить на кап. затратах. На удаленные кусты газовых (именно газовых) скважин тянуть ВЛ особого смысла нет, там мощность потребителей кот наплакал, да и потребность чем-то постоянно управлять и контролировать минимальная. У «вымпела» из возобновляемых источников в комплекте телемеханики не только «панельки», насколько я помню. Их просто видно лучше да и журналистам с публикой проще показать, чем объяснять что такое «ТЭГ». Насчет обогрева аккумуляторов в данном случае проблема решается достаточно просто (резервный блок батарей размещают под землей). Как от снега очищаются панельки — если присмотреться можно увидеть лестницу. Еще в штате есть операторы, которые регулярно следят за состоянием оборудования на объектах.

        Отредактировано: reg.sa666 reg.sa666~16:49 06.04.21
        #1229684
        • Нет аватара shi-zhi
          06.04.2116:52:09

          Если ориентироваться по автомобилю на заднем фоне, то человеку нелегко придется чтобы очистить верхнюю панель. При этом площадка не ограждена. Не понятно. Кстати на фотке нижние панели без снега, а верхние в снегу. Или там какой-то другой способ очистки чем со шваброй лезть в мороз и ветер на верхотуру без ограждений. Да еще и допрыгнуть надо до нижней перекладины. Наверняка как-то продумано раз панельки именно для тех мест.

          #1229685
    • Нет аватара tumanov79
      06.04.2119:41:14

      Да, интересный вопрос… На фото видно, что угол наклона большой… не должен снег залеживаться на панелях…

      #1229698
  • Нет аватара srozmirovich
    06.04.2116:28:05

    Особенно будет занятно, если рядом будет стоять факел для сжигания попутного газа…

    #1229682
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