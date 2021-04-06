ИНК запустила первую скважину, которой можно управлять с помощью солнечной энергии

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ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) запустило первую скважину, которой можно управлять с помощью солнечной энергии. На одной из кустовых площадок Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения (ЯНГКМ) внедрили систему линейной телемеханики с питанием от возобновляемых источников энергии — солнечных батарей. На установке их десять.

Установки, входящие в состав модуля, потребляют минимум энергии от солнечных батарей и не требуют обогрева. Комплекс может работать при температуре до минус 60 градусов. Всё оборудование управления кустовой площадкой размещают в заглубленных монтажных модулях, в любое время года в них сохраняется температура +/-5 градусов. Избыток вырабатываемой энергии утилизируется в балластных шкафах.

Управление комплексом осуществляется в автоматическом режиме — оператор с дистанционного пункта задает нужные параметры и также удаленно контролирует их. Он может регулировать дебит газа запорно-регулирующей арматурой в условиях непрерывно изменяющихся устьевых параметров скважин; контролировать показатели температуры, давления скважины и сборного коллектора куста, системы дозирования ингибитора гидратообразования и др. Алгоритм управления комплексом выполняет также противоаварийные функции в случае нештатных ситуаций.

Производитель комплекса — российская компания «Вымпел» (г. Саратов), которая разрабатывает специальные технические решения для автоматизации производственных процессов на нефтегазовых месторождениях в труднодоступных территориях Крайнего Севера, где нет линий электропередач и дорог для энергоснабжения и обслуживания системы.

«Применение таких автоматизированных комплексов и технологического оборудования позволяет не только выполнить требуемые производственные задачи, но и реализовать их с минимальными затратами на капитальное строительство, прежде всего за счет отказа от возведения ЛЭП. Высоконадежное оборудование, которое входит в состав модуля, дает возможность эксплуатировать его с минимальным вмешательством оперативного персонала, а также минимизировать работы по техническому обслуживанию и ремонту аппаратуры в течение всего жизненного цикла. Такой подход отлично вписывается в концепцию „малолюдного“ производства, реализуемой в ИНК», — отмечает заместитель начальника службы автоматизации производства ООО «ИНК» Максим Васюта.

Проект систем телемеханики реализуют в рамках второго этапа газовой программы ИНК. Компания планируют внедрить новые системы на 14 кустовых площадок газовых скважин на Ярактинском, Марковском, Токминском НГКМ и Аянском (Западном) лицензионном участке. Площадки, имеющие постоянное электроснабжение, также оборудуют модульным скважинным оборудованием.

Внедрение инновационных решений в области автоматизации позволит компании повысить эффективность работы персонала и увеличить процент извлечения углеводородного сырья.