ГАЗ поставил Узбекистану 20 машин скорой помощи

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Горьковский автозавод поставил 20 автомобилей скорой помощи медицинским учреждениям Узбекистана. По заказу Министерства здравоохранения Узбекистана для республики изготовлено 16 внедорожных автомобилей «Соболь» и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель NEXT».

Горьковский автозавод передал Министерству здравоохранения Узбекистана 16 автомобилей скорой помощи «Соболь» с внедорожным оснащением и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель NEXT».

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Мобильный медицинский комплекс, созданный на базе микроавтобуса «ГАЗель NEXT», предназначен для выездных медицинских осмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. Мобильный центр состоит из двух независимых друг от друга модулей, которые могут быть оснащены необходимым медицинским оборудованием и системами жизнеобеспечения. Фактически это два полноценных медицинских кабинета, где врачи разного профиля могут вести работу в комфортных условиях. В модулях, расположенных в микроавтобусе и прицепе, могут быть созданы пункты вакцинации, кабинеты функциональной диагностики, стоматологии, офтальмологии, кардиологии, кабинеты детского и женского здоровья, передвижной флюорографический и рентгенологический кабинеты, лаборатории различного назначения, передвижной донорский пункт, кабинет урологии и многое другое. В базовом исполнении центр представляет собой два медицинских кабинета площадью до 8 кв. м, каждый из которых включает в себя кушетку для осмотра пациентов, стол для врача, а также набор шкафов и тумб с креплениями для различного оборудования. Кабинеты имеют отдельные входы и оборудованы изолированными санузлами. Применение мобильных медицинских комплексов способствует повышению доступности медицинских услуг в отдаленных населенных пунктах, где отсутствуют стационарные медучреждения.

Машина скорой помощи «Соболь 4×4» сочетает высокую проходимость и хороший уровень комфорта. Высокие внедорожные характеристики обеспечиваются за счет подключаемого полного привода, блокировки дифференциала заднего моста, высокого клиренса и больших ходов подвески. Автомобиль имеет панорамное остекление, повышенную термо- и шумоизоляцию, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией швов, боковые панели отделаны износостойким композитным материалом. Внешние фонари позволяют освещать территорию, прилегающую к боковым и задним дверям. Автомобиль оснащен розетками на 12V и 220V, светодиодными потолочными лентами освещения, предпусковыми подогревателями двигателя и автономными отопителями салона, системами подачи кислорода и тележками-каталками со съемными носилками. Сиденья повышенной комфортности выполнены из специальных высокопрочных материалов.

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ГАЗ также продемонстрировал на выставке «Иннопром» в Ташкенте широко востребованные автомобили для решения различных социальных задач. Линейка медицинских автомобилей ГАЗ представлена на выставке образцом модульного автомобиля «ГАЗель NEXT». Для жилищно-коммунального хозяйства предложен образец вакуумного автомобиля «ГАЗон NEXT», оснащенный газовым двигателем ЯМЗ-530 CNG. Для пассажирских перевозок — низкопольный микроавтобус «ГАЗель City», производство которого стартовало на Горьковском автозаводе в мае 2020 года. Еще один микроавтобус, продемонстрированный ГАЗом, — это «ГАЗель NEXT», оснащенная всем необходимым для перевозки школьников. Все автомобили — это новое поколение машин марки ГАЗ, созданное на базе современных технических решений, которые обеспечивают высокую функциональность, комфорт и безопасность пассажиров и низкую стоимость владения для эксплуатирующих организаций.