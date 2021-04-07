Новый дорожный «Урал» впервые отправился к потребителю

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Новый дорожный грузовик бескапотного семейства производства автомобильного завода «Урал» (Миасс, Челябинская область) впервые отправился к потребителю: 2 апреля состоялась торжественная передача первого неполноприводного автомобиля «Урал С35510» покупателю. Новый «Урал» будет трудиться в Екатеринбурге в сфере ЖКХ и дорожного строительства.

Дорожный бескапотный автомобиль — новейшая разработка автозавода «Урал». К выпуску грузовиков дорожной гаммы с колесной формулой 6×4 полной массой до 27 тонн и с капотной кабиной уральское предприятие приступило с 2018 года. Однако с целью расширения семейства дорожников в соответствии с требованиями рынка и желаниями потенциальных клиентов был разработан грузовик полной массой до 35 т с кабиной бескапотного типа. Сегодня опытно-промышленная партия собирается на главном конвейере, и первый автомобиль был передан потребителю.

В церемонии приняли участие генеральный директор Торгового дома АЗ «Урал» Александр Васильев, руководитель дилерской компании автозавода «Урал» в Екатеринбурге — директор ООО «ПКФ Спецтехкомплект» Евгений Попов. Он вручил ключи от нового автомобиля генеральному директору компании «Территория Т» Евгению Кириенко. А поскольку автомобиль был приобретен с применением лизинга, в мероприятии принял участие руководитель Уральского филиала «АО «Сбербанк Лизинг» в Екатеринбурге Константин Черепанов.

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«Уверены, данный автомобиль займет достойное место среди российских автомобилей и обеспечит эффективный бизнес нашим партнерам, и всем тем, кто приобретает данные автомобили», — отметил гендиректор Торгового дома АЗ «Урал» Александр Васильев, добавив, что перспективный автомобиль выпущен в канун 80-летнего юбилея предприятия.

«Компания «Спецтехкомплект» на протяжении долгих лет является дилером завода «Урал», представителем в регионе, проводит политику, которую определяет автозавод, и следует ей. Появился новый автомобиль, новая перспективная разработка. Мы надеемся и верим, что данная модель дорожного автомобиля найдет своего покупателя. Рынок в данном сегменте очень большой, и мы считаем, что движение в данном направлении правильное. Очень рады, что данный автомобиль мы одни из первых реализуем, благодарны заводу, лизинговой компании, клиентам, которые выбирали этот новый продукт», — отметил директор ООО «ПКФ Спецтехкомплект» Евгений Попов.

По словам гендиректора ООО «Территория Т» Евгения Кириенко, в зимний период автомобиль будет служить для вывоза снега, летом — для перевозки щебня и асфальта в рамках дорожного строительства. «В нашей организации это первый автомобиль марки «Урал». Он нас заинтересовал тем, что у него большая грузоподъемность, вместительный кузов. Эта машина новой разработки, эта машина нам интересна», — отметил Кириенко.

Фото Юрия Усольцева