Птицефабрика в Буйнакском районе Дагестана увеличила производство яиц до 20 млн штук в год

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Птицефабрика вблизи села Нижнее Казанище Буйнакского района, расширив мощности производства, увеличила объёмы выпуска куриного яйца до 20 млн штук в год.

«С начала текущего года птицефабрика в два с лишним раза расширила мощности производства яйца. Полученный по линии Минсельхозпрода Дагестане грант на развитие «Семейной животноводческой фермы» позволил возвести бетонный корпус на площади в 1000 квадратных метров и складское помещение на 200 квадратных метров.

В новом цеху смонтировано четырёхъярусное современное оборудование, рассчитанное на посадку 35 тысяч кур-несушек. <…> Сегодня с учётом возможностей нового цеха общие мощности птицефабрики возросли до 20 млн штук товарного яйца в год.

На сегодняшний день это самая крупная действующая птицефабрика яичного направления в нашей республике. Фермеры Тетакаевы и Гаджимурзаевы, объединившие усилия в деле масштабного производства яйца, часто ездят за опытом на зарубежные и отечественные птицеводческие объекты.

Большое значение для стабильного развития птицеводческого бизнеса имеют правильный подбор породы кур и обеспечение сбалансированного рациона. Цыплят кросса отечественной селекции получают у партнёров из Волгоградской области, данный кросс отличается хорошей яйценоскостью — более 300 яиц в год и при этом масса яйца составляет более 70 грамм. Частично пшеницу для кормления птицы выращивают на арендованных полях, другую часть зерна закупают в соседних регионах. Кроме того в рацион птицы добавляют кукурузу, жмых, витаминные добавки и другие необходимые ингредиенты, что позволяет получать качественный продукт.

Ресурсы для роста здесь ещё имеются. Фермеры надеются на господдержку для технологической модернизации других цехов птицефабрики, это позволит, значительно нарастить сегодняшние мощности производства.