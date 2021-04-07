«Атоммаш» отгрузил для энергоблока № 1 Курской АЭС-2 атомный реактор нового типа ВВЭР-ТОИ

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») отгрузили первый корпус атомного реактора ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) для первого блока Курской АЭС-2.

ВВЭР-ТОИ — разработка российских конструкторов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» на базе технических решений для реакторных установок ВВЭР-1200. Атомные энергоблоки с реакторами нового типа характеризуются повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.

Новый реактор был изготовлен из безникелевой стали. Технология предусматривает четыре сварных шва (вместо шести у корпуса реактора ВВЭР-1200). При этом уменьшение количества сварных соединений в зоне повышенного радиационного облучения улучшает эксплуатационные характеристики корпуса реактора. Для автоматической сварки под флюсом применялись сварочные материалы, которые ранее не использовались на «Атоммаше». Вес изделия составил около 340 тонн.

В ходе изготовления реактора ВВЭР-ТОИ специалисты завода провели весь комплекс испытаний изделия, включая гидравлические испытания корпуса со штатной крышкой верхнего блока при давлении 24,5 МПа (250 атмосфер), что выше рабочего давления в 1,4 раза. Завершающим этапом изготовления изделия стала контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами. В корпус реактора в проектное положение были установлены шахта, выгородка, блок защитных труб. Специалисты завода совместно с представителями заказчика выполнили необходимые контрольные операции. В результате были проверены все геометрические параметры, соосность элементов и подтверждено качество изготовленного изделия. «Создание любого нового высокотехнологичного изделия, а тем более реактора нового поколения — всегда задача нетривиальная.