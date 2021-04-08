Челябинский металлургический комбинат запустил новую линию по производству арматуры

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») запустил новую линию по производству термоупрочненной арматуры на стане 300-2. Данная продукция находит широкое применение в строительной отрасли. Инвестиции в проект составили 100 млн руб.

Линия оснащена новым отечественным оборудованием, которое позволяет за доли секунды охладить стальной пруток на 500 градусов за счет подачи воды под высоким давлением и придать арматуре необходимые механические свойства. Производственная мощность новой линии составляет 200 тысяч тонн арматуры в год.

ЧМК активно расширяет сортамент термоупрочненной арматуры, себестоимость производства которой ниже, чем традиционной горячекатаной, при этом данная продукция имеет более высокий класс прочности А500С и широко востребована на рынке. В 2020 г. комбинат запустил на стане-240 линию производства арматуры диаметром 10 мм и 12 мм, объем инвестиций в проект составил 50 млн рублей. В целом на сегодняшний день на комбинате освоили выпуск широкого спектра типоразмеров термоупрочненной арматуры.

«ЧМК славится производством арматуры и поставляет её на строительные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенная конструкция линии, в том числе камеры охлаждения, позволяет мобильно перестраивать технологический процесс под требуемые параметры заказчиков», — отметил директор по производству ПАО «ЧМК» Алексей Толстиков.