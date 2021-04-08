Нижнекамскнефтехим запустил новое производство термоэластопластов

© www.nknh.ru

С апреля 2021 года ПАО «Нижнекамскнефтехим начал реализацию термоэластопластов (ТЭП) полученных на новом производстве ДССК.

ТЭП представляет собой полимерные гранулы. Эту продукцию применяют для изготовления дорожного покрытия, который улучшает качество и долговечность асфальта. Термоэластопласт используют также при производстве кровельных материалов.

Процесс получения термоэластопласта полностью автоматизирован. Готовые гранулы упаковывают на специальной фасовочной линии в специальную мягкую тару — биг-бэги.

К ключевым особенностям ТЭП относится высокая механическая прочность и возможность многократной переработки без вреда для окружающей среды.

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru

© www.nknh.ru