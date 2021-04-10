Электродепо «Сокол» Московского метрополитена открыто после реконструкции

© mos.ru

Поезда Замоскворецкой линии Московского метрополитена обслуживают электродепо «Сокол», «Замоскворецкое» и «Братеево». Ежедневно они выпускают на линии 79 составов. Однако уже в 2021 году электродепо «Замоскворецкое» будет занято работой с подвижным составом Большой кольцевой линии метро. В связи с этим для замещения выбывающих мощностей было принято решение провести реконструкцию одного из старшейших московских электродепо «Сокол», открытого в 1938 году.

Всего за два года — с 2019-го по апрель 2021-го — на месте старого завода по ремонту электроподвижного состава был построен современный отстойно-ремонтный корпус. Он находится по адресу: Ленинградское шоссе, владение 2б. В здании работают газовая котельная, тягово-понизительная подстанция, компрессорная. Кроме того, есть очистные сооружения и насосная система автоматического пожаротушения с резервуаром. Также был возведен новый административно-бытовой корпус для персонала. Общая площадь новых объектов депо составила 24,3 тысячи квадратных метров.

Благодаря реконструкция мощности электродепо «Сокол» выросли в два раза — количество мест для отстоя и обслуживания поездов увеличилось с 24 до 46.

После ввода нового корпуса в эксплуатацию на ночь в депо смогут заезжать 30 поездов вместо 15. Помимо того, в 1,5 раза увеличена производительность текущего ремонта — с 1490 до 2350 вагонов в год. Технический осмотр поездов перед выходом на линию теперь будет проходить непосредственно в депо. Раньше эта процедура осуществлялась на специальных пунктах технического осмотра в оборотных тупиках Замоскворецкой линии, что создавало значительные трудности для персонала.

Благодаря реконструкции депо «Сокол» пассажиров будут перевозить еще более качественно подготовленные поезда, также вырастет уровень сервиса и надежности Московского метрополитена.

Одновременно с этим сократится себестоимость ремонта вагонов, уменьшатся объемы ручного труда и потребления электроэнергии. Благодаря реконструкции и расширению мощностей в депо «Сокол» появится около 100 новых рабочих мест. Всего же там будет занято свыше 1100 человек.

В новом административно-бытовом корпусе созданы комфортные условия для персонала. Машинисты смогут отдыхать в номерах гостиничного типа со всеми удобствами. Есть столовая и спортивный зал.

Технологические процессы в новом комплексе полностью соответствуют современным стандартам электродепо Московского метрополитена.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru