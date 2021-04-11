В КЧР началось строительство крупнейшей в регионе площадки откорма овец на 50 тыс. голов

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Строительство крупнейшей в регионе площадки по откорму овец на 50 тыс. голов запустили в Карачаево-Черкесии в рамках инвестпроекта группы компаний «Дамате». Стоимость работ составит 540 млн рублей, строительство планируется завершить в начале 2022 года.

Объект будет построен в поселке Ударный Карачаево-Черкесии. На реализацию проекта планируется направить 540 млн рублей. Строительство планируется завершить в первом квартале 2022 года, первая очередь будет запущена летом этого года. На площади 47 га появятся навесы для размещения поголовья, выгулы, кормовые столы. Кроме того, будут построены административные помещения, кормовой склад, проведены коммуникации. Впоследствии сырье с площадки будет поставляться в мясоперерабатывающий завод в Черкесске.

О реконструкции перерабатывающего завода

Председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев сообщил, что реконструкция перерабатывающего завода «Кавказ-мясо» завершится в конце этого года.

«Наш овцеводческий проект — это весь Юг России, это и Ставропольский край, и КЧР, и Кабардино-Балкария, но сердце этого проекта будет находиться в Карачаево-Черкесии, это наш мясокомбинат, который сейчас в активной фазе инвестиций, общий объем которых составит почти 2,7 млрд рублей. Мы планируем, что, с учетом всех сложившихся перипетий — это и пандемия, и всевозможные задержки, сможем к концу года запустить этот завод», — сказал Бабаев.

Работы по реконструкции завода «Кавказ-мясо» в Черкесске начались в сентябре 2020 года. «Дамате» планирует модернизировать мощности мясоперерабатывающего завода и увеличить его проектную мощность до 720 тыс. голов в год. Мощность переработки составит 42 тонн продукции в сутки, или 12,6 тыс. тонн в год. На заводе будут производить натуральные полуфабрикаты из мяса баранины, фарш и консервированную продукцию, которая будет сертифицирована по стандартам «Халяль» и «Кошер». 450 рабочих мест.

Бабаев отметил, что для развития овцеводства в регионе, фермеры республики будут получать финансовую поддержку от компании. «Мы также активно стараемся и будем помогать в развитии фермерства с помощью грантов. Мы общаемся с Министерством сельского хозяйства РФ, мы общаемся с региональными министерствами, мы ждем фермеров для того, чтобы помогать им получать гранты. Это честные, справедливые гранты на развитие, на строительство новых ферм, которые будут соответствовать мировым стандартам», — добавил он.

ГК «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции. В 2018 г. компания объявила о начале проекта производства баранины в Ставропольском крае. В 2020 году «Дамате» запустила мощности по переработке баранины на базе мясокомбината «Кавказ-мясо» в г. Черкесск.