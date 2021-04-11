Транснефть начала выпуск блочно-модульных котельных мощностью 4 МВт

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Производственно-эксплуатационное управление (ПЭУ) АО «Транснефть — Дружба» выпустило первую энергоэффективную блочно-модульную котельную (БМК). Коэффициент полезного действия котлов с экономайзерами составляет свыше 94%.

В конструкции БМК заложены прогрессивные технические решения. Эффективная тепловая схема исключает попадание в котлы холодной воды и обеспечивает их работу на низких нагрузках без конденсации. Системы автоматики, регулирующие работу котельной в зависимости от нагрузки, обладают высокой надежностью и существенно экономят потребление топлива.

Энергоэффективная блочно-модульная котельная — опытно-конструкторская разработка ООО «НИИ Транснефть». Она предназначена для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения производственных, бытовых и административных помещений. Отличительной особенностью котельной является высокий КПД работающих на нефти котлов с экономайзерами. Кроме того, проведенные расчеты на прочность обеспечивают возможность эксплуатации данных котельных в сейсмоопасных регионах при землетрясениях до 9 баллов по шкале интенсивности.

Работа котельной автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора. Применяемая система автоматики разработана центром промышленной автоматизации АО «Транснефть — Верхняя Волга».

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Блочно-модульный принцип построения позволяет сократить время монтажа котельной на объекте строительства, а габаритные размеры — транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом.

Первая БМК мощностью 4 МВт, работающая на жидком топливе, будет обслуживать линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Сызрань» Куйбышевского районного управления (РУ) АО «Транснефть — Дружба».

В процессе производства находятся еще две котельные мощностью 4 и 5 МВт. Они предназначены для нужд ЛПДС «Прибой» Куйбышевского РУ и здания аппарата управления предприятия в г. Брянске. Всего в текущем году планируется выпуск 7 БМК. Также в 2020 году АО «Транснефть — Дружба» начнет производство блочных тепловых пунктов, которые позволяют регулировать подачу теплоносителя.

Кроме того, АО «Транснефть — Дружба» планирует наладить к 2024 году выпуск блочно-модульных котельных мощностью до 9 МВт для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.

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