ЦНИИ «Буревестник» отгрузил Минобороны партию погрузчиков 2И55-02

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АО «ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород, входит в «Уралвагонзавод» в составе Ростеха) отгрузил партию мобильных погрузочных комплексов 2И55-02. Автомобили повышенной проходимости получили армейские тыловики в рамках гособоронзаказа, сообщает пресс-служба УВЗ.

Предназначен для самых жестких условий эксплуатации и достаточно тяжелых грузов. МПК 2И55-02 был принят в 2009 году на снабжение Вооруженных Сил РФ. Эксплуатационная производительность погрузчика составляет 30 тонн груза в час. Работать в таком режиме машина может как на складских терминалах, так и в полевых условиях.

Погрузчик оснащен краноманипуляторной установкой. В состав комплекса входят собирающий конвейер, многоцелевая коммунально-строительная машина, а также комплект средств малой механизации и комплект грузозахватных приспособлений.