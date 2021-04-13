Крупная партия автомобилей КАМАЗ-54901 передана для «ИТЕКО»

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Соглашение о намерении по поставке 1000 автомобилей КАМАЗ-54901 — флагманов модельного ряда поколения К5 — подписано на эксклюзивных условиях между АО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ООО «ИТЕКО Россия».

Торжественная церемония передачи первых 80 современных магистральных тягачей в адрес ООО «ИТЕКО Россия» состоялась 12 апреля в Нижнем Новгороде на площадке автотранспортного подразделения «ИТЕКО».

«По договорённости с заводом наша компания первой проводила тестовую эксплуатацию КАМАЗ-54901, направляла на производство предложения по улучшению серийной модели, — сказал Президент Группы компаний «ИТЕКО» Евгений Бабаев. — Закономерно, что сейчас мы первыми приобретаем столь крупную партию. С учётом закупки полуприцепов, предназначенных для перевозки различных видов грузов, общая стоимость закупаемой нами техники составит около 10 млрд рублей.».

Магистральные седельные тягачи КАМАЗ-54901 — первая модель нового поколения К5. Современные грузовики имеют колёсную формулу 4×2, новый рядный шестицилиндровый двигатель KAMAЗ стандарта «Евро-5», 12-ступенчатую экономичную автоматизированную коробку передач ZF. Тягачи комплектуются кабиной шириной 2,5 м с высокой крышей и ровным полом, что позволяет водителю чувствовать себя в дальних рейсах, «как дома». Ресурс автомобилей — 1,2 млн км пробега. Магистральные тягачи КАМАЗ-54901 ООО «ИТЕКО Россия» планирует использовать для перевозки различных грузов по всей России.

Сотрудничество ПАО «КАМАЗ» и ООО «ИТЕКО Россия» началось в 2014 году. «ИТЕКО» является корпоративным клиентом «КАМАЗа» и первым крупным эксплуатантом автомобилей КАМАЗ-5490 и КАМАЗ-54901. Состоявшаяся сделка стала крупнейшей в истории «ИТЕКО» и Нижегородской области.