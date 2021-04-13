Cудоверфь «Звезда» начала строительство третьего танкера-газовоза ледового класса

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Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству третьего танкера-газовоза СПГ ледового класса ARC 7. Первая деталь будущего судна была вырезана в блоке корпусных производств на высокотехнологичном плазменном станке. Об этом сообщила пресс-служба «Роснефти».

Танкеры-газовозы строятся в интересах ПАО «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирование проекта по строительству новых судов осуществляется ВЭБ.РФ. ССК «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров ПАО «Совкомфлот» (на пилотное судно) и ООО «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие Группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК», на остальные 14 судов серии) с ООО «Арктик СПГ 2» (дочернее предприятие ПАО «НОВАТЭК»).

ССК «Звезда» — первая российская верфь, реализующая проект по строительству подобных судов. Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна — 300 м, ширина — 48,8 м, вместимость грузовых танков — 172,6 тыс м3. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью — в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.

Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на «Завод ВРК «Сапфир» — совместном предприятии НК «Роснефть и компании GE.

Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III, лицензию на строительство которой судоверфь также получила первой в стране.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с НК «Роснефть». На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 50 судов.