«Чепецкий механический завод» разработал новый способ производства редких и редкоземельных металлов

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Специалисты Чепецкого механического завода (АО «ЧМЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») разработали способ переработки эвдиалитового концентрата. Как и лопаритовый концентрат, переработку которого освоили на ЧМЗ в 2020 году, эвдиалитовый концентрат является источником сырья для производства редких и редкоземельных металлов.Оригинальный метод, предложенный специалистами предприятия, основан на азотнокислом вскрытии концентрата и экстракционном разделении редкоземельных элементов. В отличие от аналогов, запатентованный АО «ЧМЗ» способ обеспечивает высокую степень извлечения редкоземельных элементов (до 80%) и циркония (более 90%) в виде, пригодном для получения чистых соединений циркония, гафния и редкоземельных металлов.

Технология основана на бережном использовании ресурсов с высокой степенью их регенерации, в частности, азотная кислота возвращается в цикл, что существенно улучшает экологические показатели производства. Побочные продукты переработки — песковая фракция — могут быть использованы для рекультивации хвостохранилища.

Технология отработана в лабораторных условиях, проведены ее испытания на опытно-промышленной установке. Работа выполнена в рамках соглашения между Правительством РФ и Госкорпорацией «Росатом» о создании и развитии единого отраслевого производственного комплекса редких и редкоземельных металлов.

«Потребление продукции с использованием редких и редкоземельных металлов в высокотехнологичных отраслях мировой и отечественной промышленности растет. У нас широкие компетенции по гидрометаллургической переработке минерального сырья. Разработанный на заводе способ позволит расширить сырьевую базу для действующих и планируемых производств в атомной отрасли», — отметил генеральный директор АО «ЧМЗ» Сергей Чинейкин.

«Правительством России утверждена „дорожная карта“ „Технологии новых материалов и веществ“, оператором которой выступает Госкорпорация „Росатом“. Этот документ охватывает в том числе направление по редким и редкоземельным металлам. Наличие уникальной производственной базы, опыт реализации подобных проектов и успешное освоение новых современных технологий позволят нам стать конкурентоспособным поставщиком продукции на базе редкоземельных элементов для высокотехнологичных отраслей в России и за рубежом», — отметил директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов.