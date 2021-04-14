В Алтайском крае впервые в России удалось переключить грузы с автотранспорта на водный

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В рамках соглашения, подписанного администрацией Алтайского края, ФБУ «Администрация Обского БВП» и организациями речной и добывающей отрасли в период с 2015 по 2020 годы удалось перераспределить 3,5 млн тонн грузов с наземного транспорта на внутренний водный. Об этом рассказал руководитель ФБУ «Администрация Обского БВП» Сергей Павлушкин в ходе вебинара «Главные дороги Сибири: Обь и Иртыш — люди и грузы»".

По его словам, соглашение о сотрудничестве было подписано в 2015 году."За период с 2015 по 2020 год в границах Алтайского края перевезено порядка 5 млн тонн грузов, в том числе с автомобильного на внутренний водный транспорт переориентировано 3,5 млн тонн. В продолжение этой работы подписан аналогичный документ на период 2019 — 2021 годы", — уточнил Сергей Павлушкин.

Как отметил генеральный директор «Морского инженерного бюро», профессор, д. т. н. Геннадий Егоров, это соглашение позволило впервые в России переключить грузы с автотранспорта на водный.

«Это крупнейшее достижение. В данном случае было найдена альтернатива для сокращения затрат на ремонт автодорог и оптимальное экономически целесообразное решение для экономики региона в целом», — считает Геннадий Егоров.

Пользуясь статьей водного кодекса, в крае удалось субсидировать задачи, которые стоят перед внутренним водным транспортом и переключить в летний период на водный транспорт доставку грузов одной из известных автодорог — Чуйского тракта. Это примерно 1 млн тонн грузов. Точка роста — Бийский гравийно-песчаный карьер и соответственно 540 км реки.

В итоге регион получил значимый мультипликативный эффект, что способствовало развитию портовой инфраструктуры, выводу с автотрасс 30 тыс. грузовиков в летний туристический период. Дополнительно на федеральных автомобильных дорогах были установлены системы весогабаритного контроля. Это позволило выявлять перевес грузовиков, который порой превышает нормативные значения в 2-2,5 раза (вместо 44 тонн — 70-80 тонн), и таким образом сократить негативное воздействие на дорожное покрытие.