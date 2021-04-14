СИБУР разработал уникальный компонент для придания пожароустойчивости строительным материалам

Специалисты НИОСТ (R&D-подразделение СИБУРа) завершили работы по созданию полимерного антипирена, который необходим для производства теплоизоляционных материалов и соответствует при этом самым высоким требованиям к их безопасности и экологичности. Разработка ученых СИБУРа ничем не уступает аналогам из Европы и Азии и внесена Роспатентом в список ТОП-10 изобретений России 2020 года.

Суммарный объем потребления антипирена в Европе, Турции и России составляет около 15 000 тонн в год. Из них 1040 тонн спрос со стороны российских производителей и пока весь этот объем импортируется. Первые поставки отечественного антипирена планируется начать уже во втором квартале этого года, а в перспективе довести их объем до 4 500 тонн в год.

Полимерный антипирен — новое поколение специальной «противопожарной» добавки, которая используется в производстве вспенивающегося и экструдированного полистирола (ПСВ и ЭППС). Кроме того, что производимый из материала с подобными добавками строительный утеплитель устойчив к горению, он еще и полностью безопасен для человека и окружающей среды. «В России до сих пор отсутствовало собственное производство антипирена для полистиролов, — рассказывает генеральный директор НИОСТ Владимир Бушков. — Предыдущее же поколение этой добавки находится в списке веществ, использование которых в ближайшие годы может быть запрещено. Япония еще в 2014-м году ввела подобные ограничения, в 2021 году такой же запрет планируется ввести в ЕС. При этом единственной альтернативой до сих пор оставался продукт, который производился всего двумя компаниями в мире по американской лицензии, фактически монопольной, со всеми вытекающими из этого рисками. На разработку своего решения и оптимизацию его себестоимости потребовалось время, но в итоге мы получили конкурентный продукт. Сейчас СИБУР готов не только исключить зависимость российских производителей полистирола от импорта антипиренов, видим еще и экспортный потенциал».

«Фактически, первые партии антипирена уже проходят омологацию на собственных мощностях СИБУР-Химпром, а так же у ряда других потенциальных потребителей в различных странах, — говорит директор по продажам ПиОС СИБУРа Марат Аветисов. — Специалисты предприятия активно участвовали в тестировании промежуточных версий продукта еще на стадии поиска оптимальной формулы. С одной стороны, это обеспечило оперативную обратную связь в процессе тестов и ускорило процесс разработки в целом. С другой — параллельно велась отладка производства ПСВ с использованием нового компонента и теперь запуск не займет много времени». Также, в рамках проекта была разработана собственная, не имеющая коммерчески доступных аналогов, марка высоковинильного сополимера (СБС), который является одним из ключевых компонентов в создании антипирена. Ее производство уже освоено на еще одном предприятии СИБУРа — АО «Воронежсинтезкаучук». В общей сложности в процессе создания нового продукта компанией было подано 5 заявок на патент, которые успешно прошли экспертизу и уже опубликованы. [/cut]