В аэропорту Шереметьево открыт новый ангар технического обслуживания Аэрофлота

© aex.ru

9 апреля авиакомпания Аэрофлот и провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов «А-Техникс» провели презентацию нового ангарного комплекса в Международном аэропорту Шереметьево.

Новый ангар Аэрофлота построен с учетом новейших технологий и учитывает все потребности «А-Техникс» для проведения комплексного технического обслуживания воздушных судов. Ангар площадью 7210 квадратных метров расположен в районе северного терминального комплекса аэропорта, и рассчитан на одновременное размещение одного широкофюзеляжного и двух узкофюзеляжных воздушных судов.

«А-Техникс» в рамках новых производственных площадей сконцентрирует проведение тяжелых форм технического обслуживания воздушных судов (C-check и выше).

Первым воздушным судном, с которого начато выполнение форм C-check в новом ангаре, стал Boeing 777-300ER авиакомпании Аэрофлот. В течение 32 дней воздушное судно пройдет объемную форму периодического технического обслуживания, в рамках которой будет выполнено значительное количество детальных инспекций и других типов работ. Необходимо отметить, что «А-Техникс» является единственной организацией на территории РФ и СНГ с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания воздушных судов Boeing 777 и Boeing 747.

В рамках презентации ангарного комплекса Аэрофлота были продемонстрированы производственные цеха и склады, работа инженерно-технического персонала «А-Техникс», устройство и принцип работы HEPA-фильтров для очистки воздуха на борту, а также технологией проведения процедур неразрушающего контроля компонентов воздушного судна.

Также была продемонстрирована уникальная доковая система для широкофюзеляжных самолетов, позволяющая техническому персоналу быстро и безопасно получить доступ к любой части фюзеляжа воздушного судна без использования стремянок и специальных подъемников.