Крым увеличивает площади орошаемых земель

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Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Крыма, «в последние годы в Республике Крым наметилась положительная тенденция по увеличению политых площадей с использованием водных ресурсов местного стока и подземных источников. В 2020 году площадь полива сельхозкультур составила 21,2 тыс. га. На цели орошения подано 22,7 млн кубических метров воды».

По данным регионального Минсельхоза, в 2020 году в сельхозоборот ввели 3,6 тыс. га мелиорируемых земель. «Прирост использования орошаемых земель в большей степени произошел в результате перехода на полив сельхозкультур из местных источников, в том числе из скважин, а также благодаря государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей Крыма. Кроме того, повсеместно целенаправленно внедряются методы капельного орошения», — сказал представитель Минсельхоза Крыма.

В 2021 году планируется увеличить площадь орошаемых земель в Крыму ещё на 2,2 тыс. га.

В 2015 году удалось полить лишь 10,4 тыс. га орошаемых земель.

В министерстве отметили, что выпадение осадков в виде снега и дождя в текущем году способствовали улучшению гидрологической обстановки. «Запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы хорошие. Относительно теплая погода способствовала возобновлению вегетации озимых культур», — отметил собеседник, добавив, что хозяйства Крыма сейчас завершают сев ранних яровых культур и уже приступили к севу поздних яровых.