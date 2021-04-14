В Свердловской области запущен новый производственный комплекс завода «Талицкие молочные фермы»

фото: Борис Ярков "Уральский рабочий" © www.justmedia.ru

В Талицах Свердловской области открылся новый производственный комплекс молочного завода «Талицкие молочные фермы».

На месте нового цеха стояла обычная бетонная коробка-недострой с 1992 года. Постройка была реконструирована и оборудована всей современной, необходимой для работы молочной фермы техникой. На сегодняшний день из Талицы по всей стране развозится по 130 тонн молока в сутки, но это не предел.

«Сейчас мы перерабатываем 130 тонн молока, а можем примерно 250. Всё происходит в динамике — когда я приходил, было 5 тонн. Сейчас выросли в 20 с лишним раз. Когда начали строить, перерабатывали 70 тонн, при этом мощность завода старого была 35 тонн в сутки. Мы его разогнали практически до 80-90. Сейчас проектная мощность завода 150-200, и мы можем по 250-300 тонн перерабатывать», — делится успехами генеральный директор завода Юрий Окунев.

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Аппаратный цех — «сердце завода». В нем пастеризуют и охлаждают молоко. В том же помещении стоят гомогенизаторы — именно они убирают «комочки» в сметане и йогуртах.

В двух других цехах все уже разливается в банки и бутылки. На этом же этапе в дело вступают работники химической лаборатории — они берут продукты с установки, проверяют жир, кислотность и плотность.

В здании находится и отдел, который занимается разработкой и принятием новых вкусов — все дегустируется, отправляется торговым представителям и согласовывается. А вот мороженое, масло и творог делают в старом цеху. Его уже планируют обновить, а может и построить полностью новый. Руководство молочного завода уже думает о постройке нового завода, что позволит увеличить мощность до 500 тонн в сутки.

© justmedia.ru

© justmedia.ru

© justmedia.ru

© justmedia.ru

© justmedia.ru