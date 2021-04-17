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Образование

Сборная России завоевала 4 золотые медали на X Европейской девичьей математической олимпиаде

 © ug.ru

Россия заняла первое место в неофициальном командном зачете на X Европейской девичьей математической олимпиаде.

Все участницы команды завоевали золотые медали. Нашу страну представляли Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова из Казани, а также Таисия Коротченко и Анна Пяткова из Санкт-Петербурга.

Соревнование проходило в онлайн-формате с 9 по 15 апреля 2021 года. В нем приняли участие 213 школьниц из 54 стран мира.

Олимпиада проводится ежегодно с 2012 года для девушек школьного возраста. В следующем году соревнование пройдет в Венгрии с 6 по 12 апреля.

На Европейскую математическую олимпиаду участниц сборной России готовили Алина Сафиуллина и Надежда Власова, педагоги дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга

 © sun9-19.userapi.com

Справочно

Европейская олимпиада по математике с 2012 года ежегодно проводится в одной из стран Европы для раскрытия математических способностей девочек. В олимпиаде принимают участие школьницы из разных стран. Соревнование организовано по модели Международной математической олимпиады. По регламенту состязания участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года.

https://ug.ru/p...w=1618632796000

https://edu.gov...-dlya-devushek/

https://egmo2021.atsu.edu.ge/

Источник: https://olimpiada.ru/news/20960

олимпиада, образование
  • Комментарий удален
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    17.04.2113:17:52

    Тут абсолютная победа России — как в женском фигурном катании!!!

    Но королева наук всё-таки важнее для общества чем катание на льду.

    Это отличная и важная новость.

    П.С. я заметил что там за россиянками как-будьто четыре американки (USA) ?? А среди них три это точно девушки азифтского происхождения — китаянки, кореанки? Давно известно что американцы-англосаксы не очень интересуются естественными и техническими областями — слишком они трудные для них.

    #1230528
  • Нет аватара termometrix
    17.04.2116:52:50

    Сборная России:

    --------------------

    2016 г. 1 место

    2017 г. 3 место

    2018 г. 1 место

    2019 г. не принимала участие

    2020 г. 1 место

    2021 г. 1 место

    #1230540
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