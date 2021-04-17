Сборная России завоевала 4 золотые медали на X Европейской девичьей математической олимпиаде

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Россия заняла первое место в неофициальном командном зачете на X Европейской девичьей математической олимпиаде.

Все участницы команды завоевали золотые медали. Нашу страну представляли Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова из Казани, а также Таисия Коротченко и Анна Пяткова из Санкт-Петербурга.

Соревнование проходило в онлайн-формате с 9 по 15 апреля 2021 года. В нем приняли участие 213 школьниц из 54 стран мира.

Олимпиада проводится ежегодно с 2012 года для девушек школьного возраста. В следующем году соревнование пройдет в Венгрии с 6 по 12 апреля.

На Европейскую математическую олимпиаду участниц сборной России готовили Алина Сафиуллина и Надежда Власова, педагоги дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга

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Справочно

Европейская олимпиада по математике с 2012 года ежегодно проводится в одной из стран Европы для раскрытия математических способностей девочек. В олимпиаде принимают участие школьницы из разных стран. Соревнование организовано по модели Международной математической олимпиады. По регламенту состязания участницы выполняют индивидуальные задания в течение двух дней.

Россия принимает участие в олимпиаде с 2016 года.

https://ug.ru/p...w=1618632796000

https://edu.gov...-dlya-devushek/

https://egmo2021.atsu.edu.ge/