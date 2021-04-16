ВМФ России протестировал в Арктике новую «всевидящую» камеру
Военнослужащие Военно-морского флота (ВМФ) России протестировали в Арктике новейшую инфракрасную SWIR-камеру, которая способна «видеть всё», даже камуфлирующие покрытия и замаскированные объекты.
Отмечается, что тест прошел в ходе учений «Умка-2021″.
"Спектр от 0,9 до 1,7 мкм, в котором работает камера, позволяет видеть камуфлирующие покрытия и обнаруживать замаскированные объекты. Кроме того, она способна находить источники лазерного излучения и любые тепловые вспышки. Например, выстрелы, залпы и сигналы», — рассказали в пресс-службе холдинга «Швабе» в пятницу, 16 апреля.
В «Швабе», который входит в госкорпорацию «Ростех», отметили, что участие в 18-дневной экспедиции «Умка-2021» позволило военным «в полной мере оценить и подтвердить ее преимущества, в том числе в вопросе обнаружения и идентификации объектов в сложных метеорологических условиях».
В марте стартовала комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». Она прошла в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. В ней участвовали более 600 военнослужащих и исследователей, а также около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники.
В Русском географическом обществе (РГО) отмечали, что арктический регион с большими запасами минерального сырья и перспективными транспортными коридорами в акватории морей Северного Ледовитого океана всё чаще оказывается в центре внимания. При этом Арктика остается слабо изученным природным комплексом в связи с ее удаленностью и сложными погодными условиями.
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