Киров (Вятка) / Kirov (Vyatka) 2010 — 2020. Было — Стало
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O4m4X1N3yYY
С 2010 по 2020 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое. Давайте сравним каким был Киров (Вятка) в 2010 и каким он стал в 2020 году и в промежуточные годы. Поехали! :-)
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