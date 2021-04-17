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Киров (Вятка) / Kirov (Vyatka) 2010 — 2020. Было — Стало

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/O4m4X1N3yYY

С 2010 по 2020 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое. Давайте сравним каким был Киров (Вятка) в 2010 и каким он стал в 2020 году и в промежуточные годы. Поехали! :-)
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=O4m4X1N3yYY

Вятка, Киров
  • Нет аватара cheri
    17.04.2115:55:33

    Спасибо!

    #1230535
  • Нет аватара Mihas589
    17.04.2116:48:44

    как по мне, так стало хуже из-за многоэтажек…сразу бросается большое количество новых многоэтажек где надо и где не надо,которые ничуть не вписываются в окружающий ландшафт на фоне старинных зданий…ну и зелени поменьше стало, судя по многим фото из 2010…все-же по фото 2010 года можно сделать вывод, что был обычный провинциальный городок со своим шармом, эдакий купеческий городок… атмосфера же эта прошлого постепенно исчезает на фоне многоэтажных «новоделов». В Саратове, кстати, та же фигня в последнее время, печально, но факт! а так да, дороги стали лучше ,набережную привели вроде как в порядок, почище стало в целом…

    #1230539
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