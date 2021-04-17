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С 2010 по 2020 годы в России произошло много событий: санкции против России, падение рубля, кризисы, импортозамещение, создание собственной платежной системы, массовое строительство дорог, жилья, объектов инфраструктуры и прочего, возвращение Крыма и многое другое. Давайте сравним каким был Киров (Вятка) в 2010 и каким он стал в 2020 году и в промежуточные годы. Поехали! :-)