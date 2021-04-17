Добавить статью
Лого Сделано у нас
Образование

Сборная России завоевала девять медалей на Romanian Master of Physics

Российские школьники завоевали девять наград на VIII международной олимпиаде по физике Romanian Master of Physics. Денис Исмагилов из Долгопрудного получил золотую медаль и специальный приз за лучший эксперимент. Лев Чижов и Амир Ахундзянов из Санкт-Петербурга, москвич Артемий Новиков, Никита Логвиненко из Новосибирска и Матвей Федин из Долгопрудного стали обладателями серебра. Бронза на счету Дмитрия Хватова из Москвы, а также Максима Кудряшова и Ксении Петуховой из Санкт-Петербурга.

Соревнование проходило в дистанционном формате с 9 по 15 апреля 2021 года. За победу боролись команды из семи стран мира.
Источник: https://olimpiada.ru/news/20971

образование, физика
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,