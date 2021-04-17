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Транспорт и логистика

Энергетики Дагестана получили 144 новые машины

 © vk.com

Энергетикам Дагестана вручили ключи от 144 новых машин.

Среди них — бригадные автомобили «Лада Гранта», «УАЗ Патриот», «УАЗ Хантер», а также автогидроподъёмники. Общая стоимость машин — 130 млн рублей.

⠀Это уже третье поступление спецтехники в Республику в 2020 году. Ранее энергетикам Дагестана было передано 75 единиц спецтехники, закупленной компанией «Россети Северный Кавказ».
Источник: https://vk.com/rosseti?w=wall-55815832_2405

Дагестан, Россети, Кавказ, спецтехника
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