Энергетики Дагестана получили 144 новые машины
Энергетикам Дагестана вручили ключи от 144 новых машин.
Среди них — бригадные автомобили «Лада Гранта», «УАЗ Патриот», «УАЗ Хантер», а также автогидроподъёмники. Общая стоимость машин — 130 млн рублей.
⠀Это уже третье поступление спецтехники в Республику в 2020 году. Ранее энергетикам Дагестана было передано 75 единиц спецтехники, закупленной компанией «Россети Северный Кавказ».
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