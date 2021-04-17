Завод «ЧТЗ-УРАЛТРАК» поставил новые бульдозеры для погранслужбы ФСБ РФ

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ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) поставило шесть бульдозеров с механической трансмиссией для пограничных войск ФСБ России, которые были отправлены в Чечню, на Дальний Восток и Ставропольский край.

В 2020 году ФСБ России объявило конкурс на закупку шести единиц бульдозерной техники, три из которых перешли с 2019 года, когда на аналогичном аукционе первоначально выиграла организация, предложившая более низкую цену на бульдозеры. Впоследствии выяснилось, что под видом новой техники компания пытается продать капитально отремонтированную. Госконтракт был расторгнут и недопоставленные три единицы техники добавились к трем, вновь закупаемым в 2020 году.

В декабре 2020 года ЧТЗ, выигравший контракт на поставку шести машин, отправил заказчику модели с механической трансмиссией, оборудованные системами защиты от опрокидывания и от падающих предметов FOPS-ROPS и защитой заднего стекла металлическими решетками.

«Несмотря на существование «серых» производителей, на отечественном рынке удается сохранять условия для здоровой конкуренции. Для нас очень важно то, что продукция ЧТЗ полностью соответствует требованиям отечественных пограничных войск. По отзывам потребителя наши машины успешно справляются с возложенными на них обязанностями по обустройству инфраструктуры государственных границ России и приграничных территорий», — отмечает главный конструктор предприятия Денис Шмелёв.