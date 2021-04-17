В Ярославской области для МЧС начато производство катеров с полиэтиленовыми корпусами

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В городе Тутаеве Ярославской области налаживается производство инновационные катера из полиэтилена низкого давления, сообщили в департаменте регионального развития и внешнеэкономической деятельности областного правительства. В сообщении отмечается, что выпуск катеров освоен «Компанией Дизель».

Инженеры компании разработали модель катера с учетом передовых мировых разработок и советов специалистов Госинспекции по маломерным судам. Длина катера, в зависимости от модификации, от 5 м до 12 м. Катера могут оснащаться навесными или стационарными двигателями различной мощности.

«Катер получился функциональный: он не боится коррозии и повреждений при швартовке к необорудованным причалам, не требует покраски, устойчив к волнам», — говорится в сообщении.

В планах компании активное продвижение катеров на зарубежные рынки. Производиться новые катера будут, в том числе, на территории опережающего развития «Тутаев».

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