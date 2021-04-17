В Татарстане открыли новый телятник на 450 голов

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Вблизи села Байряка Ютазинского района Республики началось заполнение нового телятника ООО «Агромир» на 450 голов.

По данным Минсельхозпрода РТ, молочно-товарная ферма рассчитана на 3045 голов крупного рогатого скота, в том числе 810 коров и телят от 2 до 6 месяцев. Общий объем инвестиций на строительство телятника составил 27 млн рублей.

Содержатся животные беспривязно, для кормления скота используются сбалансированный монокорм. Технология приготовления кормов механизирована, контролируется весоизмерительными приборами и программой кормления.

По данным регионального Минсельхозпрода, реализация данного проекта позволит нарастить объемы выпуска молока более 5,5 тыс. тонн в год и составит 15 тонн в день.За данный период работы в хозяйстве полностью сформировалась необходимая материально-техническая база. В настоящее время хозяйство располагает всем необходимым для полноценного ведения хозяйства, производства молока и выращивания КРС.