Российские компании представили новые модели полуприцепов
В марте 2021 года донской завод BONUM представил алюминиевый самосвал с двусторонней выгрузкой BONUM AGRO, предназначенный для перевозки до 30 тонн сельскохозяйственных грузов, а также паллетов.
Отличительной особенностью новой модели является ее вес (6,5 тонн), уменьшенный на 10 процентов по сравнению с аналогами.
Ранее компания освоила выпуск зерновозов весом 7,75 тонн и 7,05 тонн с объемом кузова 46 — 60 м3.
В начале апреля 2021 г. Великолукский опытный машиностроительный завод представил 47 тонный полуприцеп STEELBEAR шторного типа с четырехсторонней погрузкой и выгрузкой, длиной 16,5 м и объемом кузова 107 м3
В настоящий момент компания освоила выпуск 10 моделей шторных полуприцепов.
В первой половине апреля 2021 г. Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов выпустил новые модели облегченных полуприцепов-контейнеровозов ЧМЗАП 9911-053-ПЛ (грузоподъемность 32,5 тонны) и ЧМЗАП 99903-05-ПЛ (грузоподъемность 40,8 тонн)с осями собственного производства, новым дизайном и облегченной рамой, которые предназначены для перевозки контейнеров 1×20' DC, 1×20' HC, 2×20' DC, 1×20' DC+1×20' HC, 1×30' DC, 1×30' HC, 1×40' DC, 1×40' HC Tunnel
Ранее компания освоила выпуск двенадцати моделей полуприцепов-контейнеровозов с двумя, тремя и четырьмя осями.
https://www.bon...vosti/post-418/
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