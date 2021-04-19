На восстановленном масло-заводе в Азове началась переработка льна

Первая очередь завода по производству льняного масла совместного российско-бельгийского предприятия запущена на мощностях расконсервированного маслоперерабатывающего завода в Азове. Позже тут в Новоалександровской промышленной зоне Азовского района Ростовской области достроят крупнейший в России завод по переработке семян льна. Общие инвестиции оцениваются в 1,5 млрд рублей.

Мощность завода составляет 35 тыс. тонн в год. Выход масла — порядка 38% или около 10 тыс. тонн масла. 98% производимой продукции поставляется наливом на экспорт, прежде всего, в страны Азии.

Когда проект будет реализован в полном объеме, это будет самый большой в мире завод по производству льняного масла. Кроме того, проект предусматривает создание емкостей по единовременному хранению до 30 тыс. тонн семян льна.