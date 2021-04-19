Ярославское ООО «Филимоново раздолье» увеличивает производство сыра

© storage.myseldon.com

Предприятие, расположенное в Ростовском районе Ярославской области, родилось в 2017 году, но с полной силой оно заработало лишь в сентябре прошлого года — после масштабной реконструкции, когда молочный завод полностью перепрофилировали под выпуск сыра. Так, здесь установили новое российское, белорусское, французское и итальянское оборудование. Для выбора оборудования и настройки всего производственного процесса был приглашен эксперт в сыроделии из Франции Патрис Норман. Общий объём инвестиций в производство приближается к 100 миллионам рублей.

«Мы занимаемся производством сыра по французской технологии, сейчас выпускается около 30 сортов. Самые ценные — выдержанные сыры, которые выдерживаются более 9 месяцев. Это «Грюйер», «Раклет», «Морбье». Есть сыр, названный в честь озера Неро — именно он стал участником первого национального конкурса продуктов питания «Вкусы России», — уточнил Константин Рогачков. — «Объём выпуска — 6 тонн в месяц, через 3 месяца надеемся будет и 10 тонн, а далее — и 15, и 20, чтобы удовлетворить возрастающий на продукцию спрос».

Для производства сыра молоко закупается у местных компаний.

© storage.myseldon.com

Сыры от ООО «Филимоново раздолье» поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Липецк, Воронеж, Иркутск, а также представлены в ярославских магазинах.

«За последние три года объём выпуска сыра в Ярославской области удвоился и составил 8,8 тысячи тонн. Кроме этого, в регионе активно работают над видовым многообразием продукции, продолжая сохранять традиции уже полюбившегося всей России «Угличского», «Пошехонского», «Улеймы», — сообщили в Департаменте агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. — «В регионе реализуется Программа развития промышленного инновационного биотехнологического (сырного) кластера, в него входят научные организации, сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия. Всего порядка 15 участников».

Отметим, что сыр «Улейма», производимый одним из участников сырного кластера, зарегистрирован как объект НМПТ (наименование места происхождения товара), а значит может производиться только в Ярославской области.

Сегодня на регистрации в Роспатенте находятся ещё два ярославских сыра: «Угличский» и «Ярославский».

В рамках Программы развития промышленного инновационного биотехнологического (сырного) кластера в регионе будет не только увеличиваться производство сыра: особое внимание также уделят модернизации производств, выпускающих этот продукт.