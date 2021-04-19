В Ленском районе Якутии открыли новый молочный цех с сыроварней
16 апреля в селе Батамай Ленского района Якутии открылся новый молочный цех с сыроварней. Он сможет перерабатывать до пяти тонн продукции в сутки.
Цех будет выпускать 17 видов молочной продукции и три вида сыров.
На строительство и оснащение нового производственного объекта из районного бюджета было выделено около 70 млн рублей. В ближайшее время местные жители увидят на прилавках новую молочную продукцию, в том числе сыр.
Источник: https://www.1sn.ru/261366.html
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