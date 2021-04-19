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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленском районе Якутии открыли новый молочный цех с сыроварней

 © yk24.ru

16 апреля в селе Батамай Ленского района Якутии открылся новый молочный цех с сыроварней. Он сможет перерабатывать до пяти тонн продукции в сутки.

Цех будет выпускать 17 видов молочной продукции и три вида сыров.

 © yakutmedia.ru

На строительство и оснащение нового производственного объекта из районного бюджета было выделено около 70 млн рублей. В ближайшее время местные жители увидят на прилавках новую молочную продукцию, в том числе сыр.

 © storage.myseldon.com

 © sakhanews.ru
Источник: https://www.1sn.ru/261366.html

переработка молока, Якутия, пищевая промышленность
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