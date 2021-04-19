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На Белорецком меткомбинате выпускают востребованные на российском рынке многопрядные канаты, в том числе с полимерным покрытием. Это совместный проект предприятия и Фонда развития промышленности РФ. БМК изготавливает канаты диаметрами до 90 мм, количество прядей во внешнем повиве может достигать 12 штук. Главная особенность канатов в полимере или, как говорят, канатов в «шубе», в сроке эксплуатации: они служат в два раза дольше, чем продукция без покрытия.