В России разработана система «воздушного минирования» против беспилотников

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Для борьбы с беспилотниками противника в России разработана первая в мире система «воздушного минирования». Она позволяет поражать дроны противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 1» главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров, несколько дронов патрулируют воздушное пространство и представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду. Барражирующие боеприпасы обнаруживают цели и уничтожают их.

«Скорости, которые они имеют, — это порядка 150 километров в час, а мы со своими 300 на пикировании совершенно спокойно сделаем», — отметил Александр Захаров.

В данный момент «Ланцеты» проходят испытания, в ходе которых мишенями для уничтожения являются воздушные шары.

Отметим, что «барражирующий боеприпас» «Ланцет» оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный.

Беспилотник построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения, что обеспечивает ему высокую точность при маневрировании и пикировании на цель. Тип взрывателя — предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 километров. Максимальная взлетная масса — 12 килограммов.