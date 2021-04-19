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Авиация

В России разработана система «воздушного минирования» против беспилотников

 © cdnimg.rg.ru

Для борьбы с беспилотниками противника в России разработана первая в мире система «воздушного минирования». Она позволяет поражать дроны противника с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет».

Как сообщил в эфире телеканала «Россия 1» главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров, несколько дронов патрулируют воздушное пространство и представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду. Барражирующие боеприпасы обнаруживают цели и уничтожают их.

«Скорости, которые они имеют, — это порядка 150 километров в час, а мы со своими 300 на пикировании совершенно спокойно сделаем», — отметил Александр Захаров.

В данный момент «Ланцеты» проходят испытания, в ходе которых мишенями для уничтожения являются воздушные шары.

Отметим, что «барражирующий боеприпас» «Ланцет» оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный.

Беспилотник построен по аэродинамической схеме двойного икс-образного оперения, что обеспечивает ему высокую точность при маневрировании и пикировании на цель. Тип взрывателя — предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 километров. Максимальная взлетная масса — 12 килограммов.
Источник: https://rg.ru/2021/04/18/v-rf-razra...irovaniia-protiv-bespilotnikov.html

БПЛА, воздушное минирование, Ланцет
  • alex4spb alex4spb
    19.04.2112:54:39

    в открытых источниках пишут, что у него время барражирования порядка 40 минут

    #1230661
    • Гвардеец Гвардеец
      19.04.2114:03:31

      НЕ знаю почему взяли за основу «Ланцет» он изначально шёл вообще как дрон камикадзе, то бишь с полётом в один конец

      #1230671
  • Е.Юрий Е.Юрий
    19.04.2115:47:58

    Я так понимаю речь идёт все-таки о полноценных беспилотниках на атаке или разведывательных целей ибо время барражирования «Ланцета» ограничено. А так идея отличная!

    Отредактировано: Е.Юрий~15:48 19.04.21
    #1230683
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