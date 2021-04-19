В России создан новый квадрокоптер-разведчик

© cdnimg.rg.ru

Российские конструкторы разработали квадрокоптер, неуязвимый для средств радиоэлектронной борьбы. Летательный аппарат создан в компании ZALA Aero.

Как сообщил ТАСС руководитель направления специальных проектов Никита Хамитов, бортовая система управления позволяет квадрокоптеру летать в режиме полного радиомолчания.

«Мы даем ему точку на карте, полностью отключаем канал связи и GPS и отправляем в координату. Бортовой компьютер формирует облако точек на земле и уже относительно земли производит полет. Он может вернуться из абсолютно любой точки полета, если нам заглушили связь или GPS», — заявил Хамитов.

Квадрокоптер может находиться в воздухе около 40 минут, дальность полета — пять километров. Аппарат может нести видеокамеру и тепловизор. Беспилотник также трудно обнаружить в воздухе благодаря его малой акустической и визуальной заметности.