Атоммаш отгрузил оборудование для строящейся АЭС в Бангладеш

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Волгодонский филиал АЭМ-технологии (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) приступил к отгрузке оборудования реакторной установки. В адрес заказчика отправился — корпус атомного реактора ВВЭР-1200 и первые два парогенератора для второго энергоблока строящейся в Республике Бангладеш АЭС «Руппур».

Атомный реактор изготавливали два года, процесс включает в себя 768 операций, включая 143 контрольных точки. Специалисты завода провели весь комплекс контролей, включая гидравлические испытания корпуса со штатной крышкой верхнего блока.В ходе испытаний внутри реактора создали максимальное давление (24,5 МПа), что выше рабочего давления в 1,4 раза.

Завершающий этап изготовления оборудования — контрольная сборка с внутрикорпусными устройствами. В корпус реактора в проектное положение установили шахту, выгородку, блок защитных труб. Специалисты завода совместно с представителями заказчика выполнили необходимые контрольные операции. В результате были проверены все геометрические параметры, соосность элементов и подтверждено качество изготовленного изделия.

Реактор весом 320 тонн, длиной 12 метров и два 340-тонных парогенератора длиной 14 метров привезут на заводской спецпричал и погрузят на баржу. По воде оборудование доставят в Новороссийск, затем изделие отправится по морю в Республику Бангладеш. Морской путь составит порядка 14 000 км.

Генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов, комментируя прошедшую отгрузку отметил: «АЭС „Руппур“ — первый ядерный объект для Бангладеш, и мы в процессе работы очень внимательно относились к любым вопросам и обращениям наших бенгальских партнеров. Именно благодаря эффективному взаимодействию с заказчиками сегодня мы, точно соблюдая все контрактные обязательства, отгружаем ключевое оборудование уже для второго блока АЭС. На сегодняшний день это последняя отгрузка такого объема для Бангладеш, но я уверен, что наше плодотворное сотрудничество с представителями Республики, делающей первые шаги в атомной энергетике, в той или иной форме будет продолжаться».

Изготовление реакторной установки — уникальная высокотехнологичная компетенция, которой обладают лишь несколько стран в мире. АО «АЭМ-технологии» — единственная в России компания, выпускающая полный комплект ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) АЭС. Производственные мощности Атоммаша позволяют выпускать до 4 комплектов оборудования в год. Напомним, для двух энергоблоков атомной станции в Республике Бангладеш АО «АЭМ-технологии» изготовил свыше 50 видов оборудования: корпуса реакторов, верхний блок, шахту, выгородку, блок защитных труб, комплекты парогенераторов, главные циркуляционные трубопроводы, главные циркуляционные насосы и другое оборудование. В общей сложности будет отгружено свыше 4000 тонн оборудования.

Реактор представляет собой вертикальный цилиндрический корпус с эллиптическим днищем, внутри которого размещается активная зона и внутрикорпусные устройства. Сверху реактор герметично закрыт крышкой с установленными на ней приводами механизмов и органов регулирования и защиты реакторов и патрубками для вывода кабелей датчиков внутриреакторного контроля. Крепление крышки к корпусу осуществляется шпильками. В верхней части корпуса имеются патрубки для подвода и отвода теплоносителя, а также патрубки для аварийного подвода теплоносителя.

АЭС «Руппур» проектируется и строится по российскому проекту. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом». Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет.

© aem-group.ru

© aem-group.ru

© aem-group.ru